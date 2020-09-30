Наслідки негоди в Харкові, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n144528-harkovom-pronissya-uragan-odeschynou-pylovyy-dyyavol-foto-video.html

Ракурс

Харків сьогодні, 30 вересня, постраждав від урагану.

Негода пошкодила кілька автомобілів. Крім того, в одному з районів постраждала дівчина, на котру впала гілка. Про це повідомляє Telegram-канал «Труха Харків».

Також у соцмережах з’явилися повідомлення про розбиті сильним вітром вікна в декількох під’їздах.

На Одещині поблизу національного природного парку «Тузловські лимани» нещодавно зафіксували унікальне погодне явище — так званого «пилового диявола».

Це сильний, добре сформований, проте недовговічний вихор. Як правило такі явища нешкідливі, проте в рідкісних випадках можуть досягати розмірів, при яких становлять загрозу для людей та майна.

Такий вихор піднімає з поверхні землі пил, пісок, камінчики, дрібні предмети і може перенести їх на сотні метрів.

Попри деяку зовнішню схожість з торнадо, «пилові дияволи» мають інший механізм виникнення — вони утворюються в малохмарну жарку погоду при сильному прогріві землі, в той час як поява торнадо пов’язана з мезоциклонами.

Нагадаємо, потужний буревій нещодавно завдав значних руйнувань на Херсонщині.