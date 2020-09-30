Неефективність інтервального голодування довели вчені. Фото: sayyes.com.ua

https://racurs.ua/ua/n144527-intervalne-goloduvannya-vcheni-zrobyly-vajlyvu-zayavu-pro-cey-metod-diiety.html

Ракурс

Новомодна дієта обмеженого за часом харчування (ОЧХ), яка передбачає інтервальне голодування, виявилася не такою ефективною, як очікувалося.

Система інтервального голодування передбачає, що людина 16 годин голодує, а їжу вживає лише впродовж восьми годин. Клінічне вивчення цього методу виявило, що він не допомагає більше схуднути, ніж прийом їжі впродовж дня. Такого висновку дійшли вчені Каліфорнійського університету з Сан-Франциско. Про це повідомляє Jama Network.

Автор дослідження Ітан Вайс разом із аспірантом Діланом Лоу провели провести клінічне випробування на людях, щоб з’ясувати, чи дійсно ОЧХ, особливо план 16:8, призводить до втрати ваги. У дослідах взяли участь 116 дорослих людей з надмірною вагою або ожирінням, які були випадковим чином розділені на дві групи, включаючи контрольну.

Групі, яка дотримувалася інтервального голодування повинна була харчуватися, як зазвичай, але їсти треба було з 12.00 до 20.00. Для того щоб друга група нічого не запідозрила, її назвали «групою безперервного прийому їжі».

Через три місяці стало відомо, що ця перша група втратила в середньому 0,94 кг, але контрольна група також втратила вагу, в середньому 0,68 кг.

За словами Вайса, результати не лише не показали помітної різниці у втраті ваги між двома групами, але і не виявили відмінностей по ряду метаболічних маркерів. Але з’ясувалося, що єдина помітна різниця полягала в тому, що група голодування втрачала значно більше м’язової маси, ніж контрольна.

Нагадаємо, американські науковці дійшли висновку, що періодичне переривчасте голодування, ймовірно, здатне продовжити життя людей, щодо яких здійснювалася катеризація серця.