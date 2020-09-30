Неэффективность интервального голодания доказали ученые. Фото: sayyes.com.ua

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Новомодная диета ограниченного по времени питания (ОВП), предполагающая интервальное голодание, оказалась не такой эффективной, как ожидалось.

Система интервального голодания предусматривает, что человек 16 часов голодает, а пищу употребляет только в течение восьми часов. Клиническое изучение этого метода выявило, что он не помогает больше похудеть, чем прием пищи в течение дня. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета из Сан-Франциско. Об этом сообщает Jama Network.

Автор исследования Итан Вайс вместе с аспирантом Диланом Лоу провели клиническое испытание на людях, чтобы выяснить, действительно ли ОВП, особенно план 16:8, приводит к потере веса. В опытах приняли участие 116 взрослых людей с избыточным весом или ожирением, которые были случайным образом разделены на две группы, включая контрольную.

Группе, которая придерживалась интервального голодания должна была питаться, как обычно, но есть надо было с 12.00 до 20.00. Для того чтобы вторая группа ничего не заподозрила, ее назвали «группой непрерывного приема пищи».

Через три месяца стало известно, что эта первая группа потеряла в среднем 0,94 кг, но контрольная группа также потеряла вес, в среднем 0,68 кг.

По словам Вайса, результаты не только не показали заметной разницы в потере веса между двумя группами, но и не обнаружили различий по ряду метаболических маркеров. Но выяснилось, что единственная заметная разница заключалась в том, что группа голодания теряла значительно больше мышечной массы, чем контрольная.

Напомним, американские ученые пришли к выводу, что периодическое прерывистое голодание, вероятно, способно продлить жизнь людей, в отношении которых осуществлялась катеризация сердца.