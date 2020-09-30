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Ракурс
В Киеве избили работницу посольства США. Фото: nv86.ru

Работнице посольства США разбили голову в Киеве — она умерла

30 сен 2020, 17:43
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В Киеве произошло жестокое избиение работницы посольства США в Украине.

Без сознания женщину с разбитой головой обнаружили прохожие в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина в Шевченковском районе. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц, но она не выжила и умерла. Оказалось, что она была сотрудницей посольства США. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители пытаются установить свидетелей и очевидцев избиения, устанавливают все обстоятельства преступления. Полиция подозревает, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30−40 лет. Рост подозреваемого 190−200 см, он имеет темные волосы, которые коротко подстрижены по бокам. Нападающий может быть одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку.


Сведения о происшествии зарегистрировали в Шевченковском управлении столичной полиции. Правовую квалификацию правоохранители дадут после проведения проверки.

Напомним, в Сумах пассажирка троллейбуса жестоко избила кондуктора из-за замечания о маске. Нападавшую пришлось усмирять не только водителю, но и полицейским.

Источник: Ракурс


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