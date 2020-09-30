Мытарства Фокина в ТКГ — появилась бурная реакция соцсетей — новости политики

Мытарства Фокина в ТКГ — появилась бурная реакция соцсетей (ФОТО)https://racurs.ua/n144526-mytarstva-fokina-v-tkg-poyavilas-burnaya-reakciya-socsetey-foto.htmlРакурс
Словесные мытарства ныне уже бывшего заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина о войне на Донбасса изрядно всколыхнули украинский сегмент Фейсбук.
Украинцы в соцсетях возмущались заявлениям Фокина об отсутствии доказательств войны России против Украины на Донбассе. В Facebook поднялась целая волна критики в адрес скандального политика. По мнению ряда пользователей, политик должен нести ответственность за свою позицию.
Фокин, Кравчук — два старца, теперь к ним присоединился ресторатор Коля Тищенко («Велюр»). Если эта власть добавит Винника с портретом Кобзона — наступит долгожданный мир, потому что сепары умрут от смеха, — иронизируют украинцы в Фейсбук.
Старость не радость. Глаза не видят, уши не слышат. У моей собаки такое было, за три дня до смерти, — говорят другие.
Фокин фактически никто. Обычный ватный дед, который заглядывает в рот оккупантам и на переговорах представляет точно не Украину… Фокин это Зеленский. Ведь именно он его назначил… Это не Фокин не видит доказательств российской агрессии. Не Фокин предлагает амнистию оккупантам и пособникам. Не Фокин несет ватный бред. Это все Зеленский не видит, предлагает и несет… Прежде всего это его позиция, — отмечают украинцы.
В нормальной стране после таких заявлений он бы уехал из парламента прямо в СИЗО, — добавляют пользователи Фейсбук.
Напомним, первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ Фокин стал 18 августа 2020 года. С тех пор он отличился несколькими резонансными заявлениями, которые фактически поддерживают российскую позицию по конфликту на Донбассе. Фокин из-за своих заявлений, в частности, был включен в список «Миротворца» — неправительственной организации, занимающейся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины.
30 сентября Зеленский уволил Фокина из ТКГ.