Мытарства Фокина в ТКГ — появилась бурная реакция соцсетей — новости политики

Словесные мытарства ныне уже бывшего заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина о войне на Донбасса изрядно всколыхнули украинский сегмент Фейсбук.

Украинцы в соцсетях возмущались заявлениям Фокина об отсутствии доказательств войны России против Украины на Донбассе. В Facebook поднялась целая волна критики в адрес скандального политика. По мнению ряда пользователей, политик должен нести ответственность за свою позицию.

Фокин, Кравчук — два старца, теперь к ним присоединился ресторатор Коля Тищенко («Велюр»). Если эта власть добавит Винника с портретом Кобзона — наступит долгожданный мир, потому что сепары умрут от смеха, — иронизируют украинцы в Фейсбук.

Старость не радость. Глаза не видят, уши не слышат. У моей собаки такое было, за три дня до смерти, — говорят другие.

Фокин фактически никто. Обычный ватный дед, который заглядывает в рот оккупантам и на переговорах представляет точно не Украину… Фокин это Зеленский. Ведь именно он его назначил… Это не Фокин не видит доказательств российской агрессии. Не Фокин предлагает амнистию оккупантам и пособникам. Не Фокин несет ватный бред. Это все Зеленский не видит, предлагает и несет… Прежде всего это его позиция, — отмечают украинцы.

В нормальной стране после таких заявлений он бы уехал из парламента прямо в СИЗО, — добавляют пользователи Фейсбук.