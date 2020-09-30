Митарства Фокіна у ТКГ — з’явилася запальна реакція соцмереж — новини політики

Словесні митарства нині вже колишнього заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна щодо Донбасу неабияк сколихнули український сегмент у Фейсбук.

Українці у соцмережах обурювались заяві Фокіна про відсутність доказів війни Росії проти України на Донбасі. У Facebook піднялася ціла хвиля критики проти скандального політика. На думку низки користувачів, політик повинен нести відповідальність за свою позицію.

Фокін, Кравчук — два старці, тепер до них приєднався ресторатор Коля Тищенко («Велюр»), якщо ця влада додасть Винника з портретом Кобзона — настане довгожданий мир, бо сепари помруть від сміху, — іронізують українці у Фейсбук.

Старість не радість. Очі не бачать, а вуха не чують. У мого собаки таке було, за три дні здох, — кажуть інші.

Фокін фактично ніхто. Звичайний ватний дід, який заглядає в рота окупантам та на перемовинах представляє точно не Україну… Фокін це Зеленський. Бо саме він його призначав… Це не Фокін не бачить доказів російської агресії. Не Фокін пропонує амністію окупантам та пособникам. Не Фокін несе ватну маячню. Це все Зеленський не бачить, пропонує та несе… Насамперед це його позиція, — вказують українці.

В нормальній країні після таких заяв він би поїхав з парламенту прямо в СІЗО, — додають користувачі Фейсбук.