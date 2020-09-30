Викрито «ботоферму» країни-агресора, фото: СБУ

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Місцеві вибори в України заплановані на 25 жовтня.

Країна-агресор напередодні їх проведення намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні, поширюючи деструктивну інформацію за допомогою «ботоферм», повідомляє прес-центр СБУ.

Канал розповсюдження такої інформації з РФ і так званої ДНР блоковано українськими кіберфахівцями. Особи фігурантів, які перебувають на території України, встановлені.

Зазначається, що оплату від своїх замовників зловмисники отримували через заборонені російські платіжні системи.

Для своєї діяльності, яка, зокрема, полягала у створенні та просуванні в інтересах РФ і бойовиків фейкових акаунтів і спільнот, вони використовували SIM-картки російських та українських мобільних операторів.

Під час обшуків, які відбувалися в Києва та Донецькій області, було вилучено:

комп’ютерну техніку зі спеціалізованим програмним забезпеченням;

чотири GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен;

чотири сім-банки ємністю 128 і 32 канали;

шість 6 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали;

8 тис. SIM-карток;

чорнові записи щодо реєстрації користувачів соцмереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Триває досудове слідство. Зокрема, перевіряється версія щодо причетності зловмисників до роботи на розвідку агресора.

Нагадаємо, в американській комп’ютерній корпорації Microsoft нещодавно заявили, що більшість хакерських атак має «російський слід».