На Донбасі окупанти поранили українського військовослужбовця. Фото: prm.ua

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Обстріли на Донбасі не припиняються, російсько-окупаційні підрозділи вперто не хочуть дотримуватися режиму тиші.

Кремлівські маріонетки 30 вересня знову порушили режим тиші та здійснили обстріл позицій української армії з підствольного гранатомета. Агресія окупантів була зафіксована у районі населеного пункту Зайцеве в Донецькій області. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ» у Facebook.

Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець дістав осколкове поранення, його оперативно госпіталізували. Медики повідомили, що стан бійця задовільний.

У ОТУ «Північ» додали, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Нагадаємо, 26 вересня поблизу Оріхового внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє бійців ООС дістали осколкові поранення різного ступеня важкості.