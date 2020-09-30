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Ракурс
На Донбассе оккупанты ранили украинского военнослужащего. Фото: prm.ua

Оккупанты на Донбассе ранили украинского военнослужащего

30 сен 2020, 17:08
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Обстрелы на Донбассе не прекращаются, российско-оккупационные подразделения упорно не хотят соблюдать режим тишины.

Кремлевские марионетки 30 сентября вновь нарушили режим тишины и совершили обстрел позиций украинской армии из подствольного гранатомета. Агрессия оккупантов была зафиксирована в районе населенного пункта Зайцево в Донецкой области. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Север» в Facebook.

В результате вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, его оперативно госпитализировали. Медики сообщили, что состояние бойца удовлетворительное.


В ОТУ «Север» добавили, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Напомним, 26 сентября вблизи Орехово в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое бойцов ООС получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Источник: Ракурс


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