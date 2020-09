Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, стала президентом Ассоциации скаутов Великобритании. Соответствующие обязанности она будет разделять с принцем Эдвардом, герцогом Кентским. Об этом сообщается в Твиттере герцогов Кембриджских.

На встречу со скаутами, которая недавно состоялась в Лондоне, Миддлтон оделась несколько необычно — она ​​выбрала практический стиль кэжуал: хлопчатобумажную рубашку с жилетом из нубука Really Wild, джинсы скинни Massimo Dutti и туристические ботинки Chloe, сообщает издание Insider.

Дополнил образ Миддлтон характерный скаутский галстук.

Отмечается, что стоимость Massimo Dutti составляет около 70 долл. США. Это уже не первый случай, когда Миддлтон — британская икона стиля — появлялась на публике в вещах, которые стоят меньше 100 долл. США.

Так, по подсчетам СМИ, по состоянию на середину июля этого года было замечено 12 таких случаев. Впрочем, несмотря на доступность таких вещей, все, что она носит, имеет тенденцию немедленно распродаваться, а потому — исчезать из свободной продажи.

Такую одежду герцогиня выбрала не случайно — кроме выступления с вдохновляющей речью перед юными скаутами, ей пришлось делать вместе с ними открытки для дома престарелых, научиться складывать летающие бумажные вертолеты и поджаривать зефир на огне.

Today The Duchess of Cambridge has become Joint President of @UKScouting with The Duke of Kent. pic.twitter.com/I1t0JA8TEq