Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, стала президентом Асоціації скаутів Великої Британії. Відповідні обов’язки вона поділятиме з принцом Едвардом, герцогом Кентським.

На зустріч зі скаутами, яка нещодавно відбулася в Лондоні, Міддлтон одяглася дещо незвично — вона обрала практичний стиль кежуал: бавовняну сорочку з жилетом з нубуку Really Wild, джинси скінні Massimo Dutti та туристичні черевики Chloe, повідомляє видання Insider.

Доповнила образ Міддлтон характерна скаутська краватка.

Зазначається, що вартість Massimo Dutti становить близько 70 дол. США. Це вже не перший випадок, коли Міддлтон — британська ікона стилю — з’являлася на публіці в речах, які коштують менш ніж 100 дол. США.

Так, за підрахунками ЗМІ, станом на середину липня цього року було помічено 12 таких випадків. Втім, попри доступність таких речей, все, що вона носить, має тенденцію негайно розпродаватися, а тому — зникати з вільного продажу.

Такий одяг герцогиня обрала недаремно — окрім виступу з надихаючою промовою перед юними скаутами, їй довелося робити разом з ними листівки для будинку людей похилого віку, навчитися складати літаючі паперові вертольоти та підсмажувати зефір на вогні.

Today The Duchess of Cambridge has become Joint President of @UKScouting with The Duke of Kent. pic.twitter.com/I1t0JA8TEq