Чарльз ІІІ прийняв українського президента

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Президент України Володимир Зеленський 18 липня зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

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Про це повідомили прес-служба Офісу президента та королівської родини Великої Британії.

Лідер України подякував монарху та всій королівській родині за підтримку та увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії. А також наголосив, що королівство є одним із найближчих і найважливіших союзників України.

Чарльз ІІІ зустрівся з президентом Зеленським у Бленгеймському палаці.

Раніше під час саміту Європейської політичної спільноти президент України вже провів низку зустрічей.

Зокрема, говорив про тренування українських пілотів з прем'єркою Данії, графік надходження озброєння з прем'єром Іспанії та безпекові питання з президентом Сербії. Зеленський також підписав безпекові угоди зі Словенію та Чехією.

Зеленський прибув уранці 18 липня до Великої Британії на саміт Європейської політичної спільноти. Там його зустрів посол України Валерій Залужний.

Президент планував зустрітися з королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.

17 липня Чарльз III виголосив промову з програмою діяльності нового лейбористського уряду, де була згадана і Україна. Король зазначив, що уряд «продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу, а також прагнутиме відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО».