Разоблачена «ботоферма» страны-агерсора, фото: СБУ

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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Страна агрессор накануне их проведения пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине, распространяя деструктивную информацию с помощью «ботоферм», сообщает пресс-центр СБУ.

Канал распространения такой информации из РФ и так называемой ДНР блокирован украинскими киберспециаистами. Личности фигурантов, которые находятся на территории Украины, установлены.

Отмечается, что оплату от своих заказчиков злоумышленники получали через запрещенные российские платежные системы.

Для своей деятельности, которая, в частности, заключалась в создании и продвижении в интересах РФ и боевиков фейковых аккаунтов и сообществ, они использовали SIM-карты российских и украинских мобильных операторов.

Во время обысков, которые происходили в Киев и Донецкой области, были изъяты:

компьютерная техника со специализированным программным обеспечением;

четыре GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый;

четыре сим-банки емкостью 128 и 32 канала;

шесть 6 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала;

8 тыс. SIM-карт;

черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали материалы провокационного характера.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Продолжается досудебное следствие. В частности, проверяется версия о причастности злоумышленников к работе на разведку агрессора.

Напомним, в американской компьютерной корпорации Microsoft недавно заявили, что большинство хакерских атак имеет «российский след».