Фейсбук удалил связанные со спецслужбами РФ аккаунты, которые писали об Украине и Беларуси

Фейсбук удалил десятки связанных с российскими спецслужбами аккаунтов, фото: Texty.org.ua

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Ракурс

Фейсбук, популярная социальная сеть, удалила десятки аккаунтов, связанных с российскими спецслужбами и так называемой «фабрикой троллей», которая базируется в Санкт-Петербурге.

Разоблачены три группы из десятков связанных между собой аккаунтов, которые писали о протестах в Беларуси и также о политике в Украине и Грузии. Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что фейковые аккаунты, которые входили в состав этих сетей, выдавали себя за местных жителей и журналистов.

Эти сети имели российское происхождение, — отмечают в Фейсбуке.

Так, одна из этих групп, которая публиковала информацию преимущественно на русском и английском языках о «выборах и протестах в Беларуси, российской и украинской политике, геополитических теориях заговора, отношениях России и НАТО», включала 23 аккаунта и шесть страниц в Фейсбуке, а также восемь аккаунтов в соцсети Instagram.

Подписанными на страницы, входившие в состав этой сети, было около 59 тыс. аккаунтов в Фейсбуке и около 2 тыс. пользователей Instagram.

На рекламу в Фейсбуке и Instagram эти аккаунты потратили сумму, эквивалентную около 10 тыс. долл. Реклама преимущественно оплачивалась рублями.

Напомним, в январе этого года в Фейсбуке обнаружили масштабную сеть связанных между собой фейковых аккаунтов, которые распространяли пропаганду в более чем 30 странах мира.