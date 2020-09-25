Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Фейсбук видалив десятки пов'язаних з російськими спецслужбами акаунтів, фото: Texty.org.ua

Фейсбук видалив пов’язані зі спецслужбами РФ акаунти, які писали про Україну та Білорусь

25 вер 2020, 10:44
999

Фейсбук, популярна соціальна мережа, видалила десятки акаунтів, пов’язаних з російськими спецслужбами та так званою «фабрикою тролів», яка базується у Санкт-Петербурзі.

Викрито три групи з десятків пов’язаних між собою акаунтів, які писали про протести в Білорусі та також про політику в Україні та Грузії. Про це повідомляється в блозі компанії.

Зазначається, що фейкові акаунти, які входили до складу цих мереж, видавали себе за місцевих жителів та журналістів.

Ці мережі мали російське походження, — наголошують у Фейсбуці.

Так, одна з цих груп, яка постила інформацію переважно російською та англійською мовами про «вибори та протести в Білорусі, російську та українську політики, геополітичні теорії змови, відносинах Росії та НАТО», включала 23 акаунти та шість сторінок у Фейсбуці, а також вісім акаунтів у соцмережі Instagram.

Приклад поширюваної пропаганди, фото: Фейсбук

Підписаними на сторінки, що входили до складу цієї мережі, були близько 59 тис. акаунтів у Фейсбуці та близько 2 тис. користувачів Instagram.


На рекламу у Фейсбуці та Instagram ці акаунти витратили суму, еквіваленту близько 10 тис. дол. Реклама переважно оплачувалася рублями.

Нагадаємо, у січні цього року у Фейсбуці виявили масштабну мережу пов’язаних між собою фейкових акаунтів, котрі поширювали пропаганду в понад 30 країнах світу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів