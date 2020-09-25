Фейсбук видалив пов’язані зі спецслужбами РФ акаунти, які писали про Україну та Білорусь

Фейсбук видалив десятки пов'язаних з російськими спецслужбами акаунтів, фото: Texty.org.ua

https://racurs.ua/ua/n144297-feysbuk-vydalyv-pov-yazani-zi-specslujbamy-rf-akaunty-yaki-pysaly-pro-ukrayinu-ta-bilorus.html

Ракурс

Фейсбук, популярна соціальна мережа, видалила десятки акаунтів, пов’язаних з російськими спецслужбами та так званою «фабрикою тролів», яка базується у Санкт-Петербурзі.

Викрито три групи з десятків пов’язаних між собою акаунтів, які писали про протести в Білорусі та також про політику в Україні та Грузії. Про це повідомляється в блозі компанії.

Зазначається, що фейкові акаунти, які входили до складу цих мереж, видавали себе за місцевих жителів та журналістів.

Ці мережі мали російське походження, — наголошують у Фейсбуці.

Так, одна з цих груп, яка постила інформацію переважно російською та англійською мовами про «вибори та протести в Білорусі, російську та українську політики, геополітичні теорії змови, відносинах Росії та НАТО», включала 23 акаунти та шість сторінок у Фейсбуці, а також вісім акаунтів у соцмережі Instagram.

Підписаними на сторінки, що входили до складу цієї мережі, були близько 59 тис. акаунтів у Фейсбуці та близько 2 тис. користувачів Instagram.

На рекламу у Фейсбуці та Instagram ці акаунти витратили суму, еквіваленту близько 10 тис. дол. Реклама переважно оплачувалася рублями.

Нагадаємо, у січні цього року у Фейсбуці виявили масштабну мережу пов’язаних між собою фейкових акаунтів, котрі поширювали пропаганду в понад 30 країнах світу.