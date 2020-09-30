Хакеры. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n144507-bolshinstvo-hakerskih-atak-imeut-rossiyskiy-sled-microsoft.html

Ракурс

Microsoft, компьютерная корпорация, зафиксировала более 13 тыс. уведомлений о хакерских атаках, которые были санкционированы на уровне государства. Большинство из зафиксировали с территории Российской Федерации.

Также «государственные» хакеры встречались в Иране, Китае и КНДР. Об этом сообщила корпорация Microsoft в своем ежегодном докладе о цифровой безопасности.

Отмечается, что отслеживать хакерские атаки компания начала для того, чтобы защитить информацию пользователей сервисов Microsoft. Сообщается, что когда клиент компании становится жертвой хакеров, компания сразу же уведомляет пользователя об атаке.

Ранее специалисты Microsoft обнаружили, что хакеры из России, Ирана и Китая пытаются вмешаться в предстоящие выборы в США. По данным компании, на хакеров из РФ приходятся кибератаки против более чем 200 организаций. Мишенями взломщиков становятся как демократы, так и республиканцы. Microsoft удалось отразить большинство атак.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские хакеры опубликовали данные о миллионах американских избирателей. Они предлагают бесплатный доступ к базе данных о 7,6 млн избирателей из американского штата Мичиган.