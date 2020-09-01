Российские хакеры опубликовали данные о миллионах американских избирателей

В Даркнете обнаружили данные о миллионах американских избирателей

https://racurs.ua/n143260-rossiyskie-hakery-opublikovali-dannye-o-millionah-amerikanskih-izbirateley.html

Ракурс

Выборы в США запланированы на ноябрь этого года. Российские хакеры предлагают бесплатный доступ к базе данных о 7,6 млн избирателей из американского штата Мичиган.

Соответствующая база размещена на одном из российских хакерских форумов в «Даркнете» (скрытой компьютерной сети, доступ к которой возможен с помощью специального программного обеспечения), сообщает издание «Коммерсант».

Объявления о доступе к базе изложил пользователь под ником Gorka9, который, судя по имеющейся на этом форуме информации, специализируется на взломе и продажи американских баз данных. В частности, он продает персональные данные 62 тыс. пациентов Бруклинского центра хирургии Нью-Йорка.

Также на этом форуме предлагают базы данных избирателей из штатов Коннектикут, Арканзас, Флорида и Северная Каролина, в каждой из которых от 2 до 6 млн строк.

Отмечается, что в архиве по штату Мичиган содержится информация об именах, датах рождения, адресах и электронной почте местных жителей, а также идентификационные номера избирателя и номера избирательных участков.

Эксперты отмечают, что такие данные чаще всего используются не в политических целях, а как источник информации для мошенников, так как содержат всю основную информацию о людях. Также появление этих баз данных незадолго до выборов в США может быть провокацией, осуществленной с той или иной целью.

Gorka9 утверждает, что обнародованные им данные актуальны по состоянию на март 2019 года. В то же время в компании InfoWatch, которая работает в сфере информационной безопасности, заявляют, что «утечка» этих данных произошла в конце 2019 года.

Это не первый случай «утечки» данных об американских избирателях. Наибольший такой инцидент произошел в 2007 году, когда в открытом доступе оказались данные 198 млн граждан США, имеющих право голоса.

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Напомним, недавно в СБУ заявляли о задержании члена хакерской группы, причастной к похищению персональных данных граждан ряда стран мира, включая США.