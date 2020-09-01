Російські хакери опублікували дані щодо мільйонів американських виборців

У Даркнеті виявили дані про мільйони американських виборців

https://racurs.ua/ua/n143260-rosiyski-hakery-opublikuvaly-dani-schodo-milyoniv-amerykanskyh-vyborciv.html

Ракурс

Вибори у США відбудуться восени цього року. Тим часом російські хакери пропонують безкоштовний доступ до бази даних щодо 7,6 млн виборців з американського штату Мічиган.

Відповідна база розміщена на одному з російських хакерських форумів у «Даркнеті» (прихованій комп’ютерній мережі, доступ до якої можливий за допомогою спеціального програмного забезпечення), повідомляє видання «Коммерсант».

Оголошення про доступ до бази виклав користувач під ніком Gorka9, котрий, судячи з наявної на цьому форумі інформації, спеціалізується на зламі та продажу американських баз даних. Зокрема, він продає персональні дані 62 тис. пацієнтів Бруклінського центру хірургії Нью-Йорка.

Також на цьому форумі пропонують бази даних виборців зі штатів Коннектикут, Арканзас, Флорида і Північна Кароліна, в кожній з яких від 2 до 6 млн рядків.

Зазначається, що в архіві щодо штату Мічиган міститься інформація про імена, дати народження, адреси та електронну пошту місцевих жителів, а також ідентифікаційні номери виборця і номери виборчих дільниць.

Експерти зазначають, що такі дані найчастіше використовуються не з політичною метою, а як джерело інформації для шахраїв, оскільки містять всю основну інформацію про людей. Також поява цих баз даних незадовго до виборів у США може бути провокацією, здійсненою з тією чи іншою метою.

Gorka9 стверджує, що оприлюднені ним дані актуальні станом на березень 2019 року. Водночас у компанії InfoWatch, яка працює у сфері інформаційної безпеки, заявляють, що «витік» цих даних стався наприкінці 2019 року.

Це не перший випадок «витоку» даних щодо американських виборців. Найбільший такий інцидент стався у 2007 році, коли у відкритому доступі опинилися дані 198 млн громадян США, які мають право голосу.

Вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно в СБУ заявляли про затримання члена хакерської групи, причетної до викрадення персональних даних громадян низки країн світу, зокрема й США.