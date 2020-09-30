Хакери. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n144507-bilsha-chastyna-hakerskyh-atak-maie-rosiyskyy-slid-microsoft.html

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Microsoft, комп’ютерна корпорація, зафіксувала понад 13 тис. повідомлень про хакерські атаки, що були санкціоновані на рівні держави. Більшість із них зафіксували з території Російської Федерації.

Також «державні» хакери траплялися в Ірані, Китаї та КНДР. Про це повідомила корпорація Microsoft у своїй щорічній доповіді з цифрової безпеки.

Зазначається, що відстежувати хакерські атаки компанія почала для того, щоб захистити інформацію користувачів сервісів Microsoft. Повідомляється, що коли клієнт компанії стає жертвою хакерів, компанія відразу ж повідомляє користувача про атаку.

Раніше фахівці Microsoft виявили, що хакери з Росії, Ірану й Китаю намагаються втрутитися у майбутні вибори в США. За інформацією компанії, на хакерів із РФ припадають кібератаки проти понад 200 організацій. Мішенями зламувачів стають як демократи, так і республіканці. Microsoft вдалося відбити більшу частину атак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські хакери опублікували дані про мільйони американських виборців. Вони пропонують безкоштовний доступ до бази даних про 7,6 млн виборців з американського штату Мічиган.