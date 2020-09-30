Ще чотири країни відкрили кордони для українців. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/ua/n144506-sche-chotyry-krayiny-vidkryly-kordony-dlya-ukrayinciv-kudy-mojna-poyihaty.html

Ракурс

Коронавірусний карантин зруйнував плани багатьох людей, зокрема українців, які не могли цього року подорожувати і відпочивати за кордоном. Із послабленням карантину влада деяких країн все ж вирішила відкрити кордони для жителів України.

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, влада 52 держав дозволила українцям відвідувати їх території.

За його словами, хоча вже офіційно туристичний сезон закінчився, але подорожувати ніхто не забороняє. Дмитро Кулеба додав, що у порівнянні з початком вересня список відкритих для українців країн поповнили чотири держави.

Міністр закордонних справ заявив, що всі правила перетину кордонів в умовах карантину можна дізнатися на офіційному сайті МЗС.

Список держав, які дозволяється відвідувати всім українцям: США, Мексика, Домініканська Республіка, Колумбія, Еквадор, Уругвай, Ірландія, Велика Британія, Білорусь, Сербія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Туреччина, Вірменія, Казахстан, Іран, Афганістан, Ірак, Йорданія, Ліван, Єгипет, Судан, Чад, Нігерія, Бенін, Того, Гана, Буркіна-Фасо, Сьєрра-Леоне, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Джибуті, Кенія, Танзанія, Руанда, Бурунді, Малаві, Замбія, Мальдіви, Корея.

Як повідомляв «Ракурс» раніше, Міністерство закордонних справ презентувало онлайн-карту з «коронавірусними» правилами подорожей для українців. За її допомогою можна дізнатися про «карантинні» режими в’їзду або транзитного проїзду, що діють в різних країнах.