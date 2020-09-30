Головну помилку Зеленського на виборах назвала «Слуга народу»

https://racurs.ua/ua/n144505-golovnu-pomylku-zelenskogo-na-vyborah-nazvala-sluga-narodu.html

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Головну помилку, якої допустився Володимир Зеленський на виборах у 2019 році 30 вересня за трибуною Верховної Ради озвучив представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Качура. Нардеп-«слуга» виступив з критикою у бік свого екс-колеги Гео Лероса, який сьогодні знову звинуватив главу держави та очільника Офісу президента в організації нападу на нього.

Я знаю, що президент Зеленський дійсно зробив помилку. І Єрмак дійсно зробив помилку. І ця помилка називається включення вас (Лероса — ред.) до партійного списку партії «Слуга народу» на минулих виборах, — заявив Качура.

Він також порекомендував екс-«слузі» звертатися із доказами протиправної діяльності керівництва держави до правоохоронних органів.

Якщо у вас є факти щодо корупційного або будь-якого іншого правопорушення, скоєного високопосадовцями, — у нас є маса правоохоронних органів МВС, НПУ, ОГУ, НАБУ, САП. Звертайтеся, але не дестабілізуйте ситуацію в країні, — резюмував нардеп від «Слуги народу».



Гео Лерос у середу заявив, що нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає «смотрящим» у Києві, готують на нього напад за вказівкою глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конфлікт нардепа Лероса та президента Зеленського триває. Раніше виключений нещодавно із фракції «Слуга народу» Лерос прийшов на допит в Держбюро розслідувань.