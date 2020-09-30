Гео Лерос. Фото:Ліга

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Ракурс

Гео Лерос, народний депутат, заявив, що нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає «смотрящим» у Києві, готують на нього напад за вказівкою глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Він заявив, що у нього є аудіодокази таких планів. Про це він оголосив під час засідання Верховної Ради сьогодні, 30 вересня.

Лерос виступив з трибуни з заявою, що має шість годин записів розмов Дениса Комарницького та нардепа Миколи Тищенка, які відверто розповідають про те, як їх «кришує" президент України Володимир Зеленський, а Єрмак допомагає йому у цьому.

Також у записах обговорюється організація на нардепа Лероса та ще одного його колегу. Свій виступ він попросив розцінювати як заяву до поліції. За словами нардепа, відповідні записи йому надав «чесний офіцер СБУ».





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конфлікт нардепа Лероса та президента Зеленського триває. Виключений нещодавно із фракції «Слуга народу» Лерос прийшов на допит в Держбюро розслідувань.

Біля будівлі ДБР на вулиці Симона Петлюри в Києві він заявив, що не планує позиватися до президента щодо захисту честі і гідності, оскільки поважає інститут президенства, а оцінку висловлюванням Зеленського «дадуть громадяни України на цих місцевих виборах». У ДБР нардепа викликали як свідка у справі щодо умисного ухилення від сплати податків.