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Ракурс
Вітольд Фокін, фото: tk.media

Фокіна звільнили з ТКГ

30 вер 2020, 13:30
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Вітольда Фокіна, першого прем'єр-міністра незалежної України, вивели зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) та увільнили від виконання обов’язків першого заступника глави делегації.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського № 414/2020 від 30 вересня, опублікованому на сайті Офісу президента.

Цей указ набирає чинності з дня опублікування.

Першим заступником глави української делегації в ТКГ Фокін став 18 серпня 2020 року. З того часу він відзначився кількома резонансними заявами, які фактично підтримують російську позицію щодо конфлікту на Донбасі.

Фокін через свої заяви, зокрема, був включений до списку «Миротворця» — неурядової організації, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України.


Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань організації державної влади 29 вересня закликав Зеленського звільнити Фокіна.

Джерело: Ракурс


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