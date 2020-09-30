Фокина уволили из ТКГ

Витольд Фокин, фото: tk.media

https://racurs.ua/n144501-fokina-uvolili-iz-tkg.html

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Витольда Фокина, первого премьер-министра независимой Украины, вывели из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и освободили от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского № 414/2020 от 30 сентября, опубликованном на сайте Офиса президента.

Этот указ вступает в силу со дня опубликования.

Первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ Фокин стал 18 августа 2020 года. С тех пор он отличился несколькими резонансными заявлениями, которые фактически поддерживают российскую позицию по конфликту на Донбассе.

Фокин из-за своих заявлений, в частности, был включен в список «Миротворца» — неправительственной организации, занимающейся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти 29 сентября призвал Зеленского уволить Фокина.