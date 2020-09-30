Гео Лерос и Андрей Ермак. Фото: Лига

https://racurs.ua/n144503-leros-mog-stat-jertvoy-pokusheniya-po-ukazaniu-ermaka-video.html

Ракурс

Гео Лерос, народный депутат заявил, что нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает «смотрящим» по Киеву, готовят на него нападение по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака.

Он заявил, что у него есть аудиодоказательства таких планов. Об этом он объявил во время заседания Верховной Рады сегодня, 30 сентября.

Лерос выступил с трибуны с заявлением, что у него есть шесть часов записей разговоров Дениса Комарницкого и нардепа Николая Тищенко, где они откровенно обсуждают, как их «крышует» президент Украины Владимир Зеленский, а Ермак помогает в этом.

Также в записях обсуждается организация покушения на нардепа Лероса и еще одного его коллегу. Свое выступление он попросил расценивать как заявление в полицию. По словам нардепа, соответствующие записи ему предоставил «честный офицер СБУ».





Напомним, ранее мы сообщали, что конфликт нардепа Лерос и президента Зеленского продолжается. Исключенный из фракции «Слуга народа» Лерос пришел на допрос в Госбюро расследований.

У здания ГБР на улице Симона Петлюры в Киеве он заявил, что не планирует подавать президенту заявление о защите чести и достоинства, поскольку уважает институт президентства, а оценку высказываниям Зеленского «дадут граждане Украины на этих местных выборах». В ГБР нардепа вызвали в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.