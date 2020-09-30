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Ракурс
На берегу Чорного моря знайшли стародавнє поселення, фото: Hyrriet

Священне місце Кам’яного віку знайшли на березі Чорного моря

30 вер 2020, 13:59
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Археологи виявили в Чорноморському регіоні священне місце часів неоліту, а також стародавнє поселення.

Відкриття було зроблене в районі Кахін Тепе, розташованому в турецькій провінції Кастамону. Вік знахідки оцінюється у 9−14 тис. років, повідомляє видання Hyrriet.

Коли ми розглядаємо соціальну структуру періоду, ми знаємо, що головним елементом була жорстка і складна релігійна віра, — зазначають дослідники.

За словами археологів, ці розкопки можуть значно вплинути на уявлення не лише про стародавню історію Малої Азії, а й усього світу.

Зокрема, завдяки знайденим під час розкопок скульптурам, вдалося встановити, з яких тварин складався пантеон тогочасних божеств.

Ми вважаємо, що це священна область, куди люди приїжджали в певний час року, щоб полювати, ділитися своїми знаннями, поклонятися і робити статуї тварин, — зазначають дослідники.


Розкопки в цьому регіоні тривають з 2018 року через плани побудувати неподалік дамбу. Минулого року під час розкопок були виявлені такі знахідки, як шліфувальний камінь та прикраси, що належать до того ж періоду неоліту.

Нагадаємо, на Одещині нещодавно знайшли унікальну античну статуетку.

Джерело: Ракурс


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