Священне місце Кам’яного віку знайшли на березі Чорного моря

Священне місце Кам’яного віку знайшли на березі Чорного моряhttps://racurs.ua/ua/n144504-svyaschenne-misce-kam-yanogo-viku-znayshly-na-berezi-chornogo-morya.htmlРакурс
Археологи виявили в Чорноморському регіоні священне місце часів неоліту, а також стародавнє поселення.
Відкриття було зроблене в районі Кахін Тепе, розташованому в турецькій провінції Кастамону. Вік знахідки оцінюється у 9−14 тис. років, повідомляє видання Hyrriet.
Коли ми розглядаємо соціальну структуру періоду, ми знаємо, що головним елементом була жорстка і складна релігійна віра, — зазначають дослідники.
За словами археологів, ці розкопки можуть значно вплинути на уявлення не лише про стародавню історію Малої Азії, а й усього світу.
Зокрема, завдяки знайденим під час розкопок скульптурам, вдалося встановити, з яких тварин складався пантеон тогочасних божеств.
Ми вважаємо, що це священна область, куди люди приїжджали в певний час року, щоб полювати, ділитися своїми знаннями, поклонятися і робити статуї тварин, — зазначають дослідники.
Розкопки в цьому регіоні тривають з 2018 року через плани побудувати неподалік дамбу. Минулого року під час розкопок були виявлені такі знахідки, як шліфувальний камінь та прикраси, що належать до того ж періоду неоліту.
Нагадаємо, на Одещині нещодавно знайшли унікальну античну статуетку.