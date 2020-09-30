Священное место Каменного века нашли на берегу Черного моря

На берегу Черного моря нашли древнее поселение, фото: Hyrriet

https://racurs.ua/n144504-svyaschennoe-mesto-kamennogo-veka-nashli-na-beregu-chernogo-morya.html

Ракурс

Археологи обнаружили в Черноморском регионе священное место времен неолита, а также древнее поселение.

Открытие было сделано в районе Кахин Тепе, расположенном в турецкой провинции Кастамону. Возраст находки оценивается в 9−14 тыс. лет, сообщает издание Hyrriet.

Когда мы рассматриваем социальную структуру периода, мы знаем, что главным элементом была жесткая и сложная религиозная вера, — отмечают исследователи.

По словам археологов, эти раскопки могут значительно повлиять на представления не только о древней истории Малой Азии, но и всего мира. В частности, благодаря найденным во время раскопок скульптурам, удалось установить, из каких животных состоял пантеон тогдашних божеств.

Мы считаем, что это священная область, куда люди приезжали в определенное время года, чтобы охотиться, делиться своими знаниями, поклоняться и делать статуи животных, — отмечают исследователи.



Раскопки в этом регионе продолжаются с 2018 года из-за планов построить неподалеку дамбу. В прошлом году во время раскопок были обнаружены такие находки как шлифовальный камень и украшения, относящиеся к тому же периоду неолита.

Напомним, в Одесской области недавно нашли уникальную древнюю статуэтку.