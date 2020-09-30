Главную ошибку Зеленского на выборах назвала «Слуга народа»

https://racurs.ua/n144505-glavnuu-oshibku-zelenskogo-na-vyborah-nazvala-sluga-naroda.html

Ракурс

Главную ошибку, которую допустил Владимир Зеленский на выборах в 2019 году, 30 сентября за трибуной Верховной Рады озвучил представитель президентской фракции «Слуга народа» Александр Качура. Нардеп-«слуга» выступил с критикой в адрес своего экс-коллеги Гео Лероса, который сегодня снова обвинил главу государства и главу Офиса президента Андрея Ермака в организации нападения на него.

Я знаю, что президент Зеленский действительно совершил ошибку. И Ермак действительно совершил ошибку. И эта ошибка называется включение вас (Лероса — ред.) в партийный список партии «Слуга народа» на прошлых выборах, — заявил Качура.

Он также порекомендовал экс-«слуге» обращаться с доказательствами противоправной деятельности руководства государства в правоохранительные органы.

Если у вас есть факты о коррупционном либо о любом другом правонарушении, совершенном чиновниками, у нас есть масса правоохранительных органов — МВД, НПУ, ОГУ, НАБУ, САП. Обращайтесь, но не дестабилизируйте ситуацию в стране, — резюмировал нардеп от «Слуги народа».



Гео Лерос в среду заявил, что нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает «смотрящим» в Киеве, готовят на него нападение по указанию Ермака.

Напомним, ранее мы сообщали, что конфликт нардепа Лерос и президента Зеленского продолжается. Ранее исключенный из фракции «Слуга народа» Лерос пришел на допрос в Госбюро расследований.