Карта подорожей світом під час коронавірусу: МЗС створило інформаційний ресурс для українців

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Ракурс

Карта подорожей світом від МЗС допоможе українським туристам під час пандемії коронавірусу. Сьогодні очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу презентував онлайн-мапу для громадян, які планують цьогоріч подорожувати в інші країни.

Як пояснив Кулеба, за допомогою цієї мапи можна дізнатися про «карантинний» режим в’їзду або транзитного проїзду, який нині діє у різних країнах.

У зв’язку з пандемією COVID-19 у світі та зростанням кількості нових випадків захворювання МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок за межі України без нагальної необхідності, — йдеться на інформресурсі МЗС.

Водночас міністр попередив, що сайт з онлайн-картою може «підвисати» через значну увагу користувачів.

Також у зовнішньополітичному відомстві рекомендують українцям, які планують мандрівки за кордон, сконтактуватися з авіакомпанією для уточнення актуального стану карантинних обмежень у країні.

«Ракурс» зробив скріни популярних напрямків мандрівок для українців:

Наприклад, заборона щодо в’їзду та виїзду для громадян України відсутня у Великій Британії та Албанії.

США запровадили обмеження на поїздки українців, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн.

У пунктах пропуску Туреччини передбачено медичний огляд на предмет наявності симптомів коронавірусної інфекції у пункті медичного контролю. В разі виявлення симптомів під час огляду безкоштовно проводиться ПЛР тест.

До Італії, Болгарії та Іспанії мандрівки заборонені за винятком громадян — власників посвідки на проживання.

Подорожі у Єгипет заборонені. Виключення можливі лише за погодженням Міністерства закордонних справ Єгипту.