Трансплантація органів: МОЗ проігнорувало листи з Індії про припинення лікування українців

Трансплантація органів. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n139922-transplantaciya-organiv-moz-proignoruvalo-lysty-z-indiyi-pro-prypynennya-likuvannya-ukrayinciv.html

Ракурс

МОЗ жодним чином не контролює, що відбувається з пацієнтом після оплати операції з трансплантації органів. Адже вважає, що на етапі оплати його роль у житті людини закінчується. Ці кошти проходять як матеріальна допомога людині.

Про це в інтерв’ю «Ракурсу» повідомив голова ГО «Національний рух «За трансплантацію!» Юрій Андреєв. Він також розповів, що влітку 2018 року до МОЗ почали надходити листи від посольства України в Індії, де зазначалося, що зміни до законодавства можуть призвести до зупинки трансплантацій органів для українців.

«Проте, за нашою інформацією, жодної відповіді протягом року МОЗ посольству не надало. Та й взагалі жодної реакції на листи не було. Водночас профільна комісія МОЗ на своїх засіданнях продовжувала приймати рішення щодо оплати лікування українцям в індійських лікарнях. Наші пацієнти з надією та за власний кошт полетіли до Індії, і ніхто у МОЗ не сказав їм, що є такі зміни до законів. А повернутися до України багато хто з цих пацієнтів уже не може, бо стан здоров’я не дозволяє — переліт надто тривалий і важкий», — повідомив Андреєв.

Він зауважив, що, згідно з Порядком роботи профільної комісії МОЗ, пошуком клініки опікується саме міністерство. Вони спрямовують усі документи хворого до іноземних закладів охорони здоров’я й отримують відповідь, чи може клініка прийняти українця.

«Звісно, приватна індійська лікарня може взяти пацієнта. Але не може на 100% гарантувати наявність донора. А кошти за операцію лікарня отримує наперед, а не за фактом. Тобто особливої зацікавленості у лікуванні іноземна лікарня не має. Кошти, які держава платить за трансплантацію органів, медзаклад витрачає на підтримуюче лікування пацієнта», — розповів Андреєв.