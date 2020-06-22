Трансплантация органов: Минздрав проигнорировал письма из Индии о прекращении лечения украинцев

Трансплантация органов. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n139922-transplantaciya-organov-minzdrav-proignoriroval-pisma-iz-indii-o-prekraschenii-lecheniya-ukraincev.html

Ракурс

Минздрав никоим образом не контролирует, что происходит с пациентом после оплаты операции по трансплантации органов. Поскольку считает, что на этапе оплаты его роль в жизни человека заканчивается. Эти средства проходят в качестве материальной помощи человеку.

Об этом в интервью «Ракурсу» сообщил председатель ОО «Национальное движение «За трансплантацию!» Юрий Андреев. Он также рассказал, что летом 2018 года в Минздрав начали поступать письма от посольства Украины в Индии, где отмечалось, что изменения в законодательство могут привести к остановке трансплантаций органов для украинцев.

«Однако, по нашей информации, никакого ответа в течение года Минздрав посольству не предоставил. И вообще никакой реакции на письма не было. В то же время профильная комиссия Минздрава на своих заседаниях продолжала принимать решения об оплате лечения украинцев в индийских больницах. Наши пациенты с надеждой и за свой счет полетели в Индию, и никто в Минздраве не сказал им, что есть такие изменения в законы. А вернуться в Украину многие из этих пациентов уже не могут, поскольку состояние здоровья не позволяет — перелет слишком длительный и тяжелый», — сообщил Андреев.

Он отметил, что, согласно Порядку работы профильной комиссии Минздрава, поиском клиники занимается именно министерство. Они направляют все документы больного в зарубежные учреждения здравоохранения и получают ответ, может ли клиника принять украинца.

«Конечно, частная индийская больница может взять пациента. Но не может на 100% гарантировать наличие донора. А деньги за операцию больница получает заранее, а не по факту. То есть особой заинтересованности в лечении иностранная больница не имеет. Средства, которые государство платит за трансплантацию органов, медучреждение тратит на поддерживающее лечение пациента», — рассказал Андреев.