Карта путешествий по миру в период коронавируса: МИД создал информресурс для украинцев

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Ракурс

Карта путешествий по миру от МИД поможет украинским туристам во время пандемии коронавируса. Сегодня глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге представил онлайн-карту для граждан, планирующих в этом году путешествовать в другие страны.

Как пояснил Кулеба, с помощью этой карты можно узнать о «карантинных» режимах въезда или транзитного проезда, действующих в разных странах.

В связи с пандемией COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без острой необходимости, — говорится на информресурсе МИД.

В то же время министр предупредил, что сайт с онлайн-картами может «зависать» из-за значительного спроса со стороны пользователей.

Также во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют украинцам, которые планируют путешествия за границу, связаться с авиакомпанией для уточнения актуального состояния карантина в стране.

«Ракурс» сделал скрины популярных направлений:

Например, запрет на въезд и выезд для граждан Украины отсутствует в Великобритании и Албании.

США ввели ограничения на въезд для украинцев, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран.

В пунктах пропуска Турции предусмотрено медицинское освидетельствование на предмет наличия симптомов коронавирусной инфекции в медпункте. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР тест.

В Италию, Болгарию и Испанию путешествия запрещены за исключением граждан — владельцев вида на жительство.

Поездки в Египет запрещены. Исключения возможны только по согласованию с Министерством иностранных дел Египта.