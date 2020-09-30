https://racurs.ua/n144506-esche-chetyre-strany-otkryli-granicy-dlya-ukraincev-kuda-mojno-poehat.html

Ракурс

Коронавирусный карантин нарушил планы многих людей, в том числе украинцев, которые не могли в этом году путешествовать и отдыхать за границей. С ослаблением карантина власти некоторых стран все же решили открыть границы для жителей Украины.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 30 сентября, власти 52 государств позволили украинцам посещать их территории.

По его словам, хотя уже официально туристический сезон закончился, но путешествовать никто не запрещает. Дмитрий Кулеба добавил, что по сравнению с началом сентября список открытых для украинцев стран пополнили четыре государства.

Министр иностранных дел заявил, что все правила пересечения границ в условиях карантина можно узнать на официальном сайте МИД.

Список государств, которые разрешается посещать всем украинцам: США, Мексика, Доминиканская Республика, Колумбия, Эквадор, Уругвай, Ирландия, Великобритания, Беларусь, Сербия, Северная Македония, Албания, Болгария, Турция, Армения, Казахстан, Иран, Афганистан, Ирак, Иордания, Ливан, Египет, Судан, Чад, Нигерия, Бенин, Того, Гана, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Джибути, Кения, Танзания, Руанда, Бурунди, Малави, Замбия, Мальдивы, Корея.

Как сообщал «Ракурс» ранее, Министерство иностранных дел презентовало онлайн-карту с «коронавирусными» правилами путешествий для украинцев. С ее помощью можно узнать о «карантинных» режимах въезда или транзитного проезда, действующих в разных странах.