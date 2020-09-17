Маски призваны предотвратить распространение коронавируса, фото: Freepik

https://racurs.ua/n143967-iz-za-maski-izbili-konduktora-trolleybusa-v-sumah-foto.html

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Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, предусматривает обязательство носить медицинскую маску в ряде ситуации, в частности при поездке на транспорте.

В Сумах это требование привело к беспрецедентному случаю — избиению пассажирки кондуктором. Об этом сообщает сумское коммунальное предприятие «Электроавтотранс».

Инцидент произошел в салоне троллейбуса, который двигался маршруту № 7 «Химгородок — Центролит». На одной из остановок в троллейбус зашли две женщины, одна из которых была без маски.

По требованию кондуктора надевать маску, женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения отреагировала достаточно агрессивно: начала ругаться с использованием нецензурной лексики, оскорблять кондуктора и даже решила выяснить отношения с водителем.

Поскольку конфликт не прекращался, водитель остановил троллейбус, а кондуктор вышла из салона на остановку, чтобы вызвать полицию.

В это время на нее набросилась разъяренная пассажирка, нанеся удар в лицо, а также удары по рукам, ногам и телу. Остановить ее с трудом удалось водителю, прохожим и полиции, которая уже прибыла по вызову.

В результате у кондуктора врачи зафиксировали:

многочисленные гематомы на руках и лице;

ушиб третьего и четвертого пальцев левой руки;

ушиб лучевой кости на правой руке.

Пострадавшая написала заявление в полицию.

В «Электроавтотрансе» отмечают, что только за последнюю неделю были зафиксированы четыре подобные ситуации, которые, к счастью, обошлись без случаев избиения кондукторов и водителей. Однако иногда приходилось вызвать полицию.

Напомним, в конце июля медицинские маски стали причиной драки на борту пассажирского авиалайнера голландской авиакомпании KLM.