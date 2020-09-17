Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 18 сентября удивит резким похолоданием. Осадки завтра прогнозируются кратковременные.

Снижение температуры ожидается в западных, северных, центральных областях и в Карпатах. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 3° до 17° тепла по Цельсию. Днем воздух прогреется от 10° до 21° тепла. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 18 сентября ожидается несколько прохладная, но без осадков. Ночью воздух прогреется до 6−8° тепла, а днем — 12−14° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет дождливой только ночью. Температура воздуха в темное время суток 10−12° тепла, днем 16−18° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в пятницу не должны причинить дискомфорта, поскольку будет преобладать только облачность. Ночью температура воздуха ожидается 15−17° тепла, а днем — 19−21° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет без осадков. Температурные показатели следующие — ночью 3−5° тепла, а днем — 10−12° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 18 сентября будет облачной. Столбики термометров ночью покажут 3−7° тепла, а днем 10−17° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в Украине 17 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение в западных и северных областях. В Гидрометцентре предупредили о грозах и шквалах скоростью до 15−20 м/c.