Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 18 вересня здивує різким похолоданням. Опади завтра прогнозуються короткочасні.

Зниження температури очікується у західних, північних, центральних областях та в Карпатах. Вночі температуру повітря прогнозують від 3° до 17° тепла за Цельсієм. Вдень повітря прогріється від 10° до 21° тепла. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 18 вересня очікується дещо прохолодна, але без опадів. Вночі повітря прогріється до 6−8° тепла, а вдень — 12−14° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде дощовою лише вночі. Температура повітря у темну пору доби 10−12° тепла, вдень 16−18° вище нуля.

Погодні умови в Одесі у п’ятницю не повинні завдати дискомфорту, оскільки переважатиме лише хмарність. Вночі температура повітря очікується 15−17° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби буде без опадів. Температурні показники наступні — вночі 3−5° тепла, а вдень — 10−12° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 18 вересня буде хмарною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−7° тепла, а вдень 10−17° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, в Україні 17 вересня синоптики оголосили штормове попередження у західних та північних областях. У Гідрометцентрі попередили про грози та шквали швидкістю до 15−20 м/c.