“Інтерсіті” відновить курсування з Києва до Харкова — “Укрзалізниця”

https://racurs.ua/ua/n143965-intersiti-vidnovyt-kursuvannya-z-kyieva-do-harkova-ukrzaliznycya.html

Ракурс

«Інтерсіті» сполученням Київ — Харків курсуватиме щоденно, починаючи з 25 вересня — «Укрзалізниця» 17 вересня повідомила про відновлення курсування швидкісного поїзда № 724/723.

Він вирушатиме в рейси щоденно з 25 вересня й зупинятиметься на станціях Дарниця, Миргород та Полтава Київська. Пасажирів обслуговуватимуть електропоїзди Hyundai, — розповіла прес-служба УЗ.

Загалом між Києвом та Харковом курсуватимуть три швидкісні поїзди. Водночас в «Укрзалізниці» попередили, що у зв’язку з плановими колійними роботами у період з 15 по 23 жовтня замість поїзда № 724/723 Київ — Харків курсуватиме поїзд № 720/719 Київ — Харків.

Зауважимо, що на сайті для бронювання «Укрзалізниці» на 25 вересня вже доступні квитки на «Інтерсіті».

В УЗ також нагадали, що швидкісні поїзди обладнані бактерицидними опромінювачами, які здійснюють додаткову дезінфекцію повітря та знезараження поверхонь у салонах вагонів.