Західний кордон України посилили тепловізійними комплексами. Фото: ДПСУ

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Всюдихідні тепловізійні комплекси з’явилися на західному кордоні України.

Львівський прикордонний загін придбав чотири таких спецмашини, які побудовані на базі чеського автомобіля підвищеної прохідності Torsus Praetorian. Прикордонники упевнені, що мобільні тепловізори значно розширять їхні можливості. Про це 17 вересня повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Новий комплекс може автономно працювати впродовж 72 годин. За цей час бійці ДПСУ можуть вести спостереження за місцевістю та окремими об'єктами за допомогою відео- та тепловізійних камер з фіксацією подій, підтримувати зв’язок із колегами та передавати інформацію за допомогою супутникового зв’язку.

Апаратура може виявляти порушників на відстані у понад 4 км, а транспортні засоби — за 12 км. Ідентифікувати виявлених осіб можна на відстані понад 500 м, а легкову автівку — за 1,5 км.

Крім того, ці автомобілі можуть долати навіть лісисто-болотисту місцевість та водні перешкоди, і навіть у темний час доби з вимкненим штатним освітленням.

Нагадаємо, українсько-білоруський кордон посилено охороняють. Державна прикордонна служба задіяла автомобілі, авіацію та підрозділи з службовими собаками.