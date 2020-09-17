Западную границу Украины усилили тепловизионными комплексами. Фото: ГПСУ

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Вездеходные тепловизионные комплексы появились на западной границе Украины.

Львовский пограничный отряд приобрел четыре таких спецмашины, которые построены на базе чешского автомобиля повышенной проходимости Torsus Praetorian. Пограничники уверены, что мобильные тепловизоры значительно расширят их возможности. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Новый комплекс может автономно работать в течение 72 часов. За это время бойцы ГПСУ могут вести наблюдение за местностью и отдельными объектами с помощью видео- и тепловизионных камер с фиксацией событий, поддерживать связь с коллегами и передавать информацию с помощью спутниковой связи.

Аппаратура может выявлять нарушителей на расстоянии более 4 км, а транспортные средства — в 12 км. Идентифицировать обнаруженных лиц можно на расстоянии более 500 м, а легковую машину на расстоянии 1,5 км.

Кроме того, эти автомобили могут преодолевать даже лесисто-болотистую местность и водные преграды, и даже в темное время суток с выключенным штатным освещением.

Напомним, украинско-белорусскую границу усиленно охраняют. Государственная пограничная служба задействовала автомобили, авиацию и подразделения со служебными собаками.