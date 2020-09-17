«Интерсити» возобновит курсирование из Киева в Харьков — «Укрзализныця»

https://racurs.ua/n143965-intersiti-vozobnovit-kursirovanie-iz-kieva-v-harkov-ukrzaliznycya.html

Ракурс

«Интерсити» сообщением Киев — Харьков будет курсировать ежедневно, начиная с 25 сентября — «Укрзализныця» 17 сентября сообщила о возобновлении работы скоростного поезда № 724/723.

Он будет отправляться в рейсы ежедневно с 25 сентября и будет останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская. Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai, — рассказала пресс-служба УЗ.

Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда. В то же время в «Укрзализныце» предупредили, что в связи с плановыми работами на путях в период с 15 по 23 октября вместо поезда № 724/723 будет курсировать поезд № 720/719 Киев — Харьков.

Отметим, что на сайте для бронирования «Укрзализныци» на 25 сентября уже доступны билеты на «Интерсити».

В УЗ также напомнили, что скоростные поезда оборудованы бактерицидными облучателями, которые осуществляют дополнительную дезинфекцию воздуха и обеззараживание поверхностей в салонах вагонов.