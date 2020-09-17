Маски покликані запобігти поширенню коронавірусу, фото: Freepik

https://racurs.ua/ua/n143967-cherez-masku-pobyly-konduktora-troleybusa-v-sumah-foto.html

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Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає зобов’язання носити медичну маску в низці ситуації, зокрема при поїздці на транспорті.

У Сумах ця вимога призвела до безпрецедентного випадку — побиття пасажирки кондуктором. Про це повідомляє сумське комунальне підприємство «Електроавтотранс».

Інцидент стався у салоні тролейбуса, який рухався маршрутом № 7 «Хіммістечко — Центроліт». На одній із зупинок до тролейбуса зайшли двоє жінок, одна з яких була без маски.

На вимогу кондуктора вдягати маску, жінка, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння відреагувала досить агресивно: почала лаятися з використанням нецензурної лексики, ображати кондуктора та навіть вирішила з’ясувати стосунки з водієм.

Оскільки конфлікт не припинявся, водій зупинив тролейбус, а кондуктор вийшла з салону на зупинку, щоб викликати поліцію.

У цей час на неї накинулася розлючена пасажирка, завдавши удару в обличчя, а також ударів по руках, ногах та тілу. Вгамувати її насилу вдалося водієві, перехожим та поліції, що вже прибула за викликом.

В результаті у кондуктора лікарі зафіксували:

численні гематоми на руках та обличчі;

забій третього та четвертого пальців лівої руки;

забій променевої кістки на правій руці.

Постраждала написала заяву до поліції.

У «Електроавтотрансі» зазначають, що лише за останній тиждень було зафіксовано чотири подібні ситуації, які, на щастя, обійшлися без випадків побиття кондукторів та водіїв. Проте іноді доводилося викликати поліцію.

Нагадаємо, наприкінці липня медичні маски стали причиною бійки на борту пасажирського авіалайнера голландської авіакомпанії KLM.