У Києві побили працівницю посольства США. Фото: nv86.ru

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У Києві сталося жорстоке побиття працівниці посольства США в Україні.

Непритомну жінку з розбитою головою виявили перехожі у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна в Шевченківському районі. Постраждалу госпіталізували в одну з лікарень, але вона не вижила й померла. Виявилося, що вона була співробітницею посольства США. Про це 30 вересня повідомила прес-служба столичної поліції.

Правоохоронці намагаються встановити свідків та очевидців побиття, встановлюють всі обставини злочину. Поліція підозрює, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30−40 років. Зріст підозрюваного 190−200 см, має темне волосся, яке коротко підстережене по боках. Нападник може бути одягненим у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку.

Відомості про подію зареєстрували у Шевченківському управлінні столичної поліції. Правову кваліфікацію правоохоронці дадуть після проведення перевірки.

Нагадаємо, у Сумах пасажирка тролейбуса жорстоко побила кондуктора через зауваження про маску. Нападницю довелося втихомирювати не лише водієві, але й поліцейським.