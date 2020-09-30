Последствия непогоды в Харькове, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n144528-harkovom-pronessya-uragan-odesschinoy-pylevoy-dyavol-foto-video.html

Ракурс

Харьков сегодня, 30 сентября, пострадал от урагана.

Непогода повредила несколько автомобилей. Кроме того, в одном из районов пострадала девушка, на которую упала ветка. Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Харьков».

Также в соцсетях появились сообщения о разбитых сильным ветром окнах в нескольких подъездах.

На Одещині поблизу національного природного парку «Тузловські лимани» нещодавно зафіксували унікальне погодне явище — так званого «пилового диявола».

В Одесской области вблизи национального природного парка «Тузловские лиманы» недавно зафиксировали уникальное погодное явление — так называемого «пылевого дьявола».

Это сильный, хорошо сформированный, однако недолговечный вихрь. Как правило, такие явления безвредны, но в редких случаях могут достигать размеров, при которых представляют угрозу для людей и имущества.

Такой вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и может перенести их на сотни метров.

Несмотря на некоторую внешнюю схожесть с торнадо, «пылевые дьяволы» имеют другой механизм возникновения — они образуются в малооблачную жаркую погоду при сильном прогреве земли, в то время как появление торнадо связано с мезоциклонами.

Напомним, мощный ураган недавно нанес значительные разрушения на Херсонщине.