Древнейшее перо. Фото: magimigom.ru

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Палеонтологи после 159 лет споров установили, кому принадлежало древнейшее в мире перо.

Оказалось, что оно принадлежит птицеподобному динозавру археоптериксу. К такому выводу пришла международная группа ученых после анализа девяти основных признаков пера, а также исследований 13 известных скелетных останков археоптерикса. Используя специализированный электронный микроскоп, исследователи определили, что перо находилось на левом крыле. После цветовой реконструкции ученые узнали, что когда-то перо было полностью матово-черным. Научная работа опубликована в Scientific Reports.

Благодаря научной детективной работе, которая объединила новые методы со старыми ископаемыми и определенной литературой, мы смогли, наконец, решить эти многовековые задачи, — отметил ведущий автор новой работы Райан Карни.

Первое известное ископаемое перо нашли в 1862 году на юге Германии. На протяжении 159 лет ученые спорили о том, кому оно принадлежит.

Напомним, американские ученые обнаружили окаменевший пищеварительный тракт древнего животного возрастом 550 млн лет. Ученые не исключают, что эта находка поможет понять раннюю историю животных, которые существовали на Земле до так называемого кембрийского взрыва, который произошел 540 млн лет назад.