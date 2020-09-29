Коронавирус подхватил еще один нардеп — коронавирус в Верховной Раде

https://racurs.ua/n144454-koronavirus-podhvatil-esche-odin-nardep.html

Ракурс

Кира Рудик, лидер политической партии «Голос», сообщила о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы — подобные гриппу. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго, — написала Рудик на своей Фейсбук-странице 29 сентября.

По ее словам, во вторник она чувствует себя значительно лучше, чем днем ранее.

Все члены команды «Голоса», с которыми Рудик общалась в пятницу, также сдали тест на коронавирус. Нардеп добавила, что очень обидно болеть в разгар кампании накануне местных выборов, однако она привыкла работать дистанционно.

Рудик призвала всех соблюдать карантинные нормы.

Напомним, коронавирусную болезнь в конце августа также диагностировали у Юлии Тимошенко. Ее состояние оценивалось как тяжелое, ее положили в больницу. Впоследствии Тимошенко лечилась дома, однако температура не опускалась ниже 38°.