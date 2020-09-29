Коронавірус підхопив ще один нардеп — коронавірус у Верховній Раді

https://racurs.ua/ua/n144454-koronavirus-pidhopyv-sche-odyn-nardep.html

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Кіра Рудик, очільниця політичної партії «Голос», отримала позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми — подібні до грипу. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго, — написала Рудик на своїй Фейсбук-сторінці 29 вересня.

За її словами, у вівторок вона почувається значно краще, аніж днем раніше.

Всі члени команди «Голосу», з якими Рудик спілкувалася у п’ятницю, також здали тест на коронавірус. Нардеп додала, що дуже прикро хворіти в розпал кампанії напередодні місцевих виборів, однак вона звикла працювати дистанційно.

Рудик закликала всіх дотримуватися карантинних норм.

Нагадаємо, на коронавірусну хворобу захворіла Юлія Тимошенко наприкінці серпня. Її стан оцінювався як тяжкий, її поклали в лікарню. Згодом Тимошенко лікувалася вдома, проте її температура не опускалася нижче 38°.