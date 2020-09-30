Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 1 октября будет дождливой — осадки ожидаются в течение суток во всех областях.

Грозы ожидаются на юге страны. Температура воздуха несколько снизится — ночью ожидается от 9° до 15° тепла. Днем воздух прогреется до 14−22° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 1 октября ожидается с дождями. Ночью воздух прогреется до 11−13° тепла, а днем — 15−17° выше нуля.

Погода в Харькове в первый день второго месяца осени будет тоже дождливой. Температуру воздуха ночью прогнозируют 10−12° тепла, днем 15−17° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки тоже будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха ночью ожидается 13−15° тепла, а днем обещают 16−18° выше нуля.

Погода во Львове 1 октября будет солнечной и малооблачной. Местами прогнозируют грозы. Температурные показатели следующие — ночью 7−9° тепла, а днем — 23−25° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах завтра будет с осадками в виде дождя. Столбики термометров ночью покажут 9−11° тепла, а днем 13−17° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 30 сентября прогнозировалась в отношении тепла, но синоптики обещали грозы и ливни во всех регионах. Температура воздуха днем должна была погреться до 22° тепла.