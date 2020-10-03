Уникальный звездопад Ориониды рассыпется по небу в октябре — где наблюдать украинцам

Звездопад. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144639-unikalnyy-zvezdopad-orionidy-rassypetsya-po-nebu-v-oktyabre-gde-nabludat-ukraincam.html

Ракурс

Звездопад Ориониды засияет на ночном небе в октябре, который оказался богат на астрономические явления. Ориониды начнется 2 октября, а закончится в начале ноября.

Пик звездопада придется на 21 октября, когда метеоры будут двигаться со скоростью 239 тыс. км/ч. Об этом сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что это явление происходит тогда, когда наша планета проходит через поток обломков, которые были оставлены кометой Галлея. В это время метеоры передвигаются в атмосфере с невероятной скоростью и оставляют на небе газовые следы, которые можно наблюдать в течение нескольких секунд.



Американское космическое агентство NASA назвало Ориониды одним из самых красивых звездопадов, который виден как в Северном, так и в Южном полушариях после полуночи.

Ученые рассказывают, что отчетливее всего звездопад будет видно, если развернуться к юго-востоку. Спустя 30 минут после наступления темноты глаза адаптируются и начнут видеть метеоры.

Также в октябре можно будет увидеть еще одно необычное космическое явление. На небе появится редкая голубая Луна, которую можно будет наблюдать с любой точки мира. Отметим, что название этого явления весьма обманчиво, поскольку Луна не станет голубого цвета.

Такое название оно получило из-за того, что это второе полнолуние за месяц. Впечатляющее явление можно увидеть всего семь раз в 19 лет, что означает, что в следующий раз такая Луна появится на небе только 31 октября в 2039 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что в августе украинцы могли наблюдать необычный звездопад Персеиды, который озарил все ночное небо. Масштабный метеоритный дождь можно было увидеть невооруженным глазом.