Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Украине активно распространяется, из-за чего количество коек в больницах постоянно сокращается. На сегодня в Украине выделено 29 тыс. коек для больных коронавирусом.

Из них уже заполнено 53,9%. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его словам, в больницах сейчас находятся 16 тыс. 76 человек. Количество людей, которые имеют среднее или тяжелое течение болезни стремительно растет, поэтому кровати постепенно заполняются.

Как известно, в Украине зафиксировано уже более 222 тыс. случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки количество новых больных выросло на рекордные 4,6 тыс. Из-за болезни умерли 4 тыс. 353 человека, из них за сутки от тяжелого течения болезни погибли 92 человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что граждане Украины, заболевшие коронавирусом или имеющие подозрение, смогут принять участие в голосовании на местных выборах дома, если подадут соответствующую заявку до 23 октября включительно.