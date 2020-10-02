Грипп 2020 и коронавирус. Фото: Pixabay

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Твиндемия — так окрестили двойную эпидемию коронавирусной инфекции и гриппа 2020 года западные СМИ. Согласно данным Центра общественного здоровья, в течение эпидемического сезона 2019/20 в Украине гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых — дети до 17 лет. От осложнений умер 71 человек, ни один из них не был привит противогриппозной вакциной. Этот сезон обещает быть особенным: грипп на пороге, а коронавирусная инфекция ежедневно ставит далекие от оптимизма рекорды.

Когда начнется сезон гриппа? Как показывает опыт прошлых лет, единичные случаи заболевания появлялись уже в октябре. «Но так было до пандемии, когда все куда-то ездили, летали, отдыхали на островах в Южном полушарии... Гриппа в Украине еще нет, но он придет, однако распространяться будет медленнее, чем обычно, а сезон может растянуться до лета», — считает Алла Мироненко, доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. Громашевского НАМН Украины».

Грипп 2020 идет — опасный гость из Гонконга

В связи с постоянными мутациями вируса ВОЗ ежегодно обновляет рекомендации по составу вакцины от гриппа. В 2020 году иммунобиологические препараты были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1);

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

В/Washington/02/2019 (линия B Victoria);

B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Вирусологи констатируют: все четыре штамма — новые по сравнению с прошлым сезоном. Хорошая новость в том, что H1N1 (A/Guangdong-Maonan) принципиально не отличается от циркулирующего ранее штамма «Брисбен» (А/H1N1). Именно этим гриппом в прошлом году болели интенсивнее всего — его доля в общей статистике составляла около 95‒96%. Скорее всего, мы с ним сталкивались или получили иммунитет благодаря вакцинации. Что касается гриппа В (Вашингтон), который немножко присутствовал в предыдущем сезоне, он вряд ли сделает погоду, говорят эксперты.

Однако появился новый вирус гриппа «Гонконг» (H3N2), который, как можно судить из названия, выделили в Гонконге в 2019 году. Именно этот штамм врачи считают самым опасным. В первую очередь для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Интересно, что в Гонконге почти нет заболевших коронавирусной инфекцией. А от гриппа H3N2 умирает каждый год около 3000 человек (при населении 7 млн 608 тыс.).

Насколько велика вероятность заболеть одновременно и COVID-19, и гриппом? «В вирусологии есть такое явление — интерференция. Как правило, если один вирус попал в организм, то другому вирусу там не место. В случае коронавируса и вируса гриппа борьба идет за одни и те же клетки, в общем-то — за систему органов дыхания», — объясняет вирусолог.

Можно ли отличить коронавирусную инфекцию от гриппа? По словам экспертов, сделать это без лабораторной диагностики практически невозможно. «Начало может быть одно и то же. Различить нельзя, — утверждает Алла Мироненко. — Многие считают, что главный симптом COVID-19 — потеря обоняния. Но это происходит, как правило, не с первых дней болезни. К тому же потеря обоняния наблюдается не у всех. Например, у лиц азиатской расы, как выяснилось, этот симптом почти не встречается. Может быть пневмония, а обоняние не потеряно. Поэтому диагноз можно поставить лабораторными методами и эпидемической связью. К примеру, если человек уже болел коронавирусной инфекцией, то вероятность повторного заболевания ничтожно мала. Причиной этого может быть иммунный дефект».

Прививки от гриппа 2020 — какие и когда

Согласно сообщениям Центра общественного здоровья, в Украину к эпидемическому сезону 2020‒2021 годов поставят 665 тыс. вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи. В частности, 500 тыс. доз вакцины «Ваксигрипп тетра» (производитель Франция, четырехвалентная), 45 тыс. доз вакцины «Инфлювак» (производитель Нидерланды, трехвалентная), 100 тыс. доз вакцины «ДжиСи Флю» (производитель Республика Корея, трехвалентная), 20 тыс. доз вакцины «ДжиСи Флю Квадривалент» (производитель Республика Корея, четырехвалентная). Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этот эпидсезон, а четырехвалентная, соответственно, — от четырех (все они содержат штаммы, согласно прогнозам ВОЗ, перечисленные выше).

Немного статистики прошлого сезона: в Украину было поставлено 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.

Вакцина от гриппа 2020 — когда лучше прививаться? Пока вакцины еще не пришли в Украину, наличие обещают к средине октября.

«Октябрь-ноябрь — время, когда в нашей климатической зоне пора делать прививки от гриппа, — говорит Алла Мироненко. — Иммунитет держится примерно полгода. Может ли вакцина от гриппа защитить от коронавирусной инфекции? Нет».

Тем не менее, грипп так же опасен и уносит жизни, как и вирус с короной. Особенно для пожилых и групп риска. «Если пожилой человек будет привит от гриппа, он будет защищен от тяжелого течения и пневмонии, летального исхода, — добавляет вирусолог. — И если привитый от гриппа приходит к врачу, последнему проще поставить диагноз еще до лабораторных тестов».

Прививайтесь от гриппа! Но за свой счет

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль призвал граждан вакцинироваться от сезонного гриппа: мол, наложение гриппа 2020 на ковид может вызвать тяжелые последствия. Однако в Украине вакцинация от гриппа — удовольствие платное, если прививаться всей семьей — ощутимо бьющее по семейному бюджету. Ну разве что вам повезло и работодатель позаботился о вакцинации. Почему государство за девять месяцев пандемии не предприняло никаких шагов для защиты хотя бы групп риска?

«Премьер-министр предлагает тратить деньги на коммерческую вакцинацию вместо того, чтобы позаботиться о группах риска, закупив противогриппозные вакцины за государственный счет, — возмущается Виктор Сердюк, президент Всеукраинского союза защиты прав и безопасности пациентов. — Даже Аргентина, где было шесть или восемь дефолтов, обеспечивает вакцинацию от гриппа группам риска — людям старшего возраста, беременным... У нас вообще не предпринимается никаких мер для защиты самых уязвимых групп».

Еще одна категория — медицинские работники. Именно они стоят на передовой борьбы. И не только с коронавирусной инфекцией. А если медики слягут от гриппа, кто будет нас лечить? Киевская городская государственная администрация, в соответствии с распоряжением №1526, поручила профильным департаментам обеспечить профилактические меры по предупреждению роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Среди требований — создание в коммунальных медицинских учреждениях запаса противовирусных, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты медработников, а также повышение квалификации медиков по вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, профильные структуры должны обеспечить вакцинацию от гриппа медиков, оказывающих первичную и экстренную медицинскую помощь, работников приемных отделений учреждений здравоохранения. Получается, медиков будут прививать избирательно? Но если в столице теоретически что-то планируется в плане профилактики, то как будут обстоять дела в регионах — дело рук самих регионов.

Коронавирус — хорошие новости

Хорошие новости, касающиеся жизнеспособности вируса с короной, пришли из Британии. «Британцы провели большое исследование, результаты которого передали в ВОЗ для того, чтобы в различных странах пересмотрели стратегию борьбы с пандемией», — рассказывает Алла Мироненко. По словам вирусолога, больной человек через 10 дней после начала коронавирусной инфекции не является заразным для окружающих. При этом ПЦР все еще может быть положительным. Несмотря на анализ, не стоит переживать: вирус потерял способность к воспроизведению, а значит, человек не может инфицировать других. С эпидемической точки зрения это очень хорошая новость. Новые данные также важны для каждого из нас, например, когда в семье есть больной коронавирусной инфекцией, находящийся на самоизоляции. Осталось дождаться официальной публикации ВОЗ.

Вирусологи считают, что тяжелых форм COVID-19 стало меньше, так как коронавирус за это время адаптировался к человеческой популяции. Дети и подростки, как правило, болеют либо бессимптомно, либо малосимптомно.

«На самом деле у нас больше переболевших, чем мы думаем, — иммунная прослойка растет. И в перспективе, до которой нужно еще дожить, коронавирус, вероятно, станет еще одним возбудителем наряду с другими сезонными вирусами. Ну а пока нам нужно защищать группы риска», — советует Алла Мироненко.

Как не заболеть — укрепляем иммунитет в сезон гриппа 2020, коронавируса и ОРВИ